قلاش: أبلغت رئيس الوزراء بأن أوضاع الصحفيين الاجتماعية "قنبلة موقوتة"

كشف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن اجتماع مجلس النقابة برئاسته مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، تطرق لمناقشة أوضاع الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية، وقانون مكافحة الإرهاب.

وقال قلاش فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، "إننا أخبرنا المهندس إبراهيم محلب عن أوضاع الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا: "أن أوضاع الصحفيين الآن قنبلة موقوتة ويجب التعامل على أنها بمثابة أمن قومى".

وأوضح نقيب الصحفيين أن رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالًا هاتفيًا بالدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، قبل انعقاد الاجتماع واتفق على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للصحافة وخبراء فى الأجور، لتحديد حد أدنى للأجور.