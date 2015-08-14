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افتتاح خط مياه جديد بطاقة 100 ألف متر مكعب لتغذية القاهرة الجديدة اليوم

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افتتاح خط مياه جديد بطاقة 100 ألف متر مكعب لتغذية القاهرة الجديدة اليوم افتتاح خط مياه جديد بطاقة 100 ألف متر مكعب لتغذية القاهرة الجديدة اليوم
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم افتتاح خط مياه جديد لمدينة القاهرة الجديدة ظهر اليوم الجمعة، وذلك للقضاء على كافة مشاكل نقص المياه بالمدينة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الخط الجديد تصل طاقته الإنتاجية 100 ألف متر مكعب، وذلك من محطة مياه العبور لتغذية مدينة القاهرة الجدية بأكملها، والقضاء على كافة مشاكل انقطاع المياه.

وأشار إلى أن الخط سيغطى كافة احتياجات المدينة وسكانها الحاليين بالكامل، بالإضافة إلى أن من المتوقع أن يتم الانتهاء من محطة مياه القاهرة الجديدة ديسمبر المقبل.

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه عّن مناطق التجمع الأول والرحاب 1 و2 والتجمع الخامس وإسكان الشباب التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة لمدة ١٢ ساعة، اعتبارا من الساعة الثانية ظهر غد الجمعة، وذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل خط المياه الجديد قطر 1000مم من رافع 2 بالعبور إلى رافع 3 بالهايكستب لتحسين الخدمة بالمدينة.


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