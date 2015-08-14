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سائقو شمال سيناء يقضون ليلتهم أمام محطات الوقود بسبب نقص السولار

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سائقو شمال سيناء يقضون ليلتهم أمام محطات الوقود بسبب نقص السولار سائقو شمال سيناء يقضون ليلتهم أمام محطات الوقود بسبب نقص السولار
تواصلت لليوم الخامس على التوالى أزمة نقص الوقود بشمال سيناء، وقضى المئات من أصحاب السيارات والسائقين بالعريش ليلتهم أمام محطات الوقود فى انتظار وصول شحنات البنزين والسولار، لتعبئة مركباتهم.

وقال "سامر أبو يحيى” و"فتحى سليمان" و"محمد الأعرج" من أصحاب السيارات الخاصة، إنهم منذ ظهر أمس يحاولون تعبئة سيارتهم بالبنزين ولم يجدوه، وبعد أن بلغهم أن المحافظة فى انتظار وصول شاحنات وقود قرروا أن ينتظروها ويحجزوا دورهم.

وأوضح مصدر بشمال سيناء، أن إجراءات نقل الوقود لشمال سيناء تتم وفق آلية أمنية محددة، حيث يتم تجميع الشاحنات وفرض حراسة مشددة حولها لحين وصولها للمحطات المقررة لها.

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