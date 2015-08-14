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إصابة 6 أردنيين إثر سقوط قذيفة من الجانب السورى على مدينة الرمثا

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إصابة 6 أردنيين إثر سقوط قذيفة من الجانب السورى على مدينة الرمثا إصابة 6 أردنيين إثر سقوط قذيفة من الجانب السورى على مدينة الرمثا
أصيب ستة أردنيين بجروح، إثر سقوط قذيفة مصدرها الأراضى السورية على منزل أحد المواطنين فى مدينة الرمثا الأردنية الحدودية، حسبما أفاد مصدر أردنى مسئول.

وقال المصدر فى تصريح له، إن تلك القذيقة سقطت إثر اشتباكات وقعت بين أطراف متصارعة فى الأراضى السورية ، وأسفرت عن إصابة ستة أردنيين خمسة منهم إصابتهم طفيفة والإصابة الأخرى متوسطة ، وأنه قد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكد المصدر الرسمى الأردنى على أن المجلس الأمنى برئاسة محافظ إربد الدكتور سعد شهاب فى حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع فى مدينة الرمثا حيث يتواجد المسئولون فى الميدان لمتابعة الأمور عن كثب.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان ، وفقا لوسائل إعلام أردنية ، بأن مدينة الرمثا تعرضت خلال الشهرين الماضيين لسقوط حوالى 28 قذيفة هاون انفجر منها ما يزيد على 6 قذائف تسببت إحداها باستشهاد الشاب الأردنى عبد المنعم الحورانى (24 عاما) وإصابة آخرين بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية ببعض المنازل .. فيما قدرت عدد القذائف السورية التى سقطت منذ بداية الأزمة السورية قبل 5 سنوات بحوالى 58 قذيفة.
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