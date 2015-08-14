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خسارة ناشئات الطائرة أمام الصين 3 / 1 فى بطولة العالم

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خسارة ناشئات الطائرة أمام الصين 3 / 1 فى بطولة العالم خسارة ناشئات الطائرة أمام الصين 3 / 1 فى بطولة العالم
خسر منتخبنا الوطنى لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفنى محمد فيروز، أمام نظيره الصين بنتيجة 3 /1، فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم المقامة حاليا فى بيرو تستمر حتى يوم 24 أغسطس الجارى .

كان قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على المكسيك بنتيجة 3/ 2 فى المباراة التى جمعت بينهما يوم أمس الأول الثلاثاء، واحتلاله المركز الثالث بمجموعته .
>تضم قائمة المنتخب فى هذه المنافسات كل من اللاعبات، يمنى عمر وسلمى محمد ومريم متولى وميار خليفة وهانيا خالد ورشا أحمد عبد الحليم ونورا حسام ونور الله ياسين وزينة تامر ومايا ممدوح وندى حسام وريم حسن، فيما يرأس البعثة عادل السداوى عضو مجلس الإدارة.

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مصر 365

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