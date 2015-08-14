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تقرير في الجول - من بينهم فوز الزمالك .. الأهلي يكسر 3 أرقام قياسية بعد الـ13-0

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تقرير في الجول - من بينهم فوز الزمالك .. الأهلي يكسر 3 أرقام قياسية بعد الـ13-0 تقرير في الجول - من بينهم فوز الزمالك .. الأهلي يكسر 3 أرقام قياسية بعد الـ13-0

كسر الأهلي 3 أرقام قياسية بعد ضرب شباك الجونة 13-0 في كأس .

الأهلي فاز على الجونة 13-0 في دور الـ16 من كأس مصر ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

13 هدفا بالكامل كتبت تاريخا جديدا للكرة المصرية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 أرقام كسرها الأهلي بعد الفوز 13-0.

1) فوز الأهلي على الجونة هو أكبر انتصار في تاريخ الكرة المصرية.

وكان الانتصار الأكبر من نصيب النادي المصري بعدما فاز 11-0 على تليفونات بني سويف والذي جاء في الدوري المصري.

2) انتصار الأهلي 13-0 على الحونة هو أكبر انتصار في تاريخ بطولة كأس كصر.

وكان الانتصار الأكبر من نصيب النادي الأوليمبي والذي فاز على نادي التاج الملكي 11-0 أيضا ولكن في كأس مصر عام 1929.

3) وفي الألفية الجديدة كان فوز الزمالك 9-0 على حساب بني سويف في كأس مصر موسم 2007-2008 هو الأكبر حتى جاءت ضربت الأهلي في شباك الجونة بـ13-0.

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