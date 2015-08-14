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بالفيديو – زياد يكشف لـ في الجول حديثه مع عاشور وجدو وفتحي

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بالفيديو – زياد يكشف لـ في الجول حديثه مع عاشور وجدو وفتحي بالفيديو – زياد يكشف لـ في الجول حديثه مع عاشور وجدو وفتحي

"اللعب أمام الأهلي شرف كبير وتعلمت من لاعبيه الكثير" هكذا بدأ الطفل زياد الصحيفي لاعب الجونة تصريحاته لـFilGoal.com عقب مواجهة الأهلي.

وكان الأهلي قد سحق الجونة بنتيجة 13-0 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس في إطار دور الـ16 في كأس .

وشهدت المباراة مشاركة زياد نجل أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بفريق الجونة، وهو يبلغ من العمر الـ14 عاما إذ أنه من مواليد عام 2001.

وكشف زياد الحديث الذي دار بينه وبين حسام عاشور فور مشاركته في المباراة قائلا:"عاشور حرص على التعرف على اسمي منذ دخولي لأرض الملعب وحفزني كثيرا".

وأضاف"أما جدو فقال لي اجتهد في المستقبل".

وتابع"فيما حرص أحمد فتحي عقب المباراة على أن يطلب مني أن نقوم بتبديل قمصاننا سويا".

وبسؤاله أي نادي يشجع ومثله الأعلى في الكرة أجاب"أنا أهلاوي وهذا جعلني أشعر بالسعادة بأهدافهم في المباراة وحزين في الوقت ذاته".

وأكمل"أما عالميا فأنا أحب ليونيل ميسي لاعب برشلونة".

وعن إذا ما كان يعرف أنه سوف يلعب أمام الأهلي قبل عدة أيام رد"نعم كنت عرف، المدرب أبلغني بذلك الأمر".

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فيديو اليوم السابع

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