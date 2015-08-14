بالفيديو - هدف منذ 7 أشهر + رباعية الأهلي = أنطوي يتصدر هدافي الكأس

تربع جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي على صدارة هدافي مسابقة كأس مصر ولكن ليس فقط بسبب الرباعية في شباك الجونة.

الأهلي فاز على الجونة 13-0 في إطار دور الـ16 من كأس مصر.

وسجل أنطوي "سوبر هاتريك" في شباك الجونة ليصل إلى هدفه رقم 5 في البطولة ويتخطى أحمد الصعيدي لاعب النصر وهاني العجيزي لاعب سموحة.

وكان أنطوي قد سجل بقميص الإسماعيلي في مرمى طلائع الجيش في نفس البطولة ليقود الإسماعيلي للفوز 1-0.

لقاء أنطوي مع الإسماعيلي في الكأس شهد طرد اللاعب بعد الاشتباك مع لاعبي طلائع الجيش.

وشارك أنطوي مع الأهلي كأساسي لأول مرة أمام الجونة ونجح في تسجيل 4 أهداف بعدما شارك كبديل في لقاء النجم الساحلي في الكونفدرالية.

شاهد - أهداف فوز الأهلي أمام الجونة