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بالفيديو – ملخص ما قدمه الطفل زياد أمام الأهلي

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بالفيديو – ملخص ما قدمه الطفل زياد أمام الأهلي بالفيديو – ملخص ما قدمه الطفل زياد أمام الأهلي

شهدت مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت يوم الخميس في دور الـ16 في مسابقة كأس والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 13-0 حدثا نادرا وهو مشاركة طفل يبلغ من العمر الـ14 عاما مع الفريق الساحلي وهو زياد الصحيفي.

وزياد هو نجل أحمد الصحيفي المشرف العام على فريق الكرة بالجونة، وأكد في تصريحاته لـFilGoal.com أنه سعيد بالمشاركة أمام الأهلي وتعلم الكثير من لاعبيه (طالع التفاصيل).

ودخل زياد إلى المباراة في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول وظل حتى نهاية اللقاء، ويقدم FilGoal.com ملخص ما قدمه أصغر طفل في تاريخ الكرة المصرية خلال المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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