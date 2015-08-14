توقعات الأبراج اليوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/8/14

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/8/14

>امرأة برج الحمل تحمل متناقضات عديدة وهى تعيش دائمًا فى تحدٍ فرغبتها أن تقود شريكها تتناقض مع حلمها فى أن يقودها وهى مثالية لدرجة لا يصدقها عقل، تفتش دائمًا عن ذلك الفارس الذى يقهر العالم ويظفر بالدنيا ثم يقدمها إليها بكل رقة وحنان دون أن يفقد كرامته ويضحى برجولته.>شعور الغيرة الذى لا تسلم منه أى امرأة عند امرأة برج الثور معتدلة جدًا فيه بمعنى أنها لن تثور إذا جاملت فتاة أو قبلت صديقة عادية بمناسبة عيد ميلادها ولكن لا تتمادى وتستغل هذا التسامح فامرأة الثور إذا غضبت رأيتها كالنار المتجسدة وقد تفيق أحيانًا بعد أن ترى الرماد بعينيك.>لديها القدرة الهائلة لأن تكون سيدة مجتمع متحدثة لبقة وتخطف قلوب الرجال وتستطيع أيضًا بذكائها أن تخطف دفاتر شيكاتهم، وعندما تتزوج فهى زوجة حنونة معطاءة لها أفكار عملية ونظرة ثقافية تتحدث فى السياسة وتحكى عن الشعر والشعراء، وفجأة تتحول إلى فتاة مراهقة وممكن أن تتصرف تصرفات المراهقين.>امرأة برج السرطان عندما تحب إما أن تكون خجولة، ترتعش اضطرابًا، رقيقة وناعمة أو تكون متشبثة بك جدًا أينما ذهبت وتجلس بجانبك فى كل مكان وسوف تكون فى منتهى السعادة إذا كنت تبادلها نفس المشاعر.> لكى تفوز بامرأة برج الأسد عليك أن ترتدى ملابس قيمة متناسقة وتراقب أسلوبك فى الكلام وتناول الطعام اشترى لها افخر الهدايا وأجمل الثياب، ولا تنسى أن تغازلها بذكاء وتمدحها كثيرًا ولكن باعتدال وتعقل ثمن الهدايا.>امرأة برج العذراء عاقلة رزينة تقوم بالأعمال التقليدية بمنتهى الكفاءة ولكن قد يعيبها عدم اعتدال المزاج فى بعض الأحيان وينعكس على تصرفاتها التى ربما تكون مزعجة أو تكون مناقشاتها لاذعة فهى قد تبالغ فى رد فعلها على أى خطأ تلاحظه وتعظم كل مشكلة صغيرة تواجهها ما يسبب الضيق والانزعاج لباقى أفراد الأسرة.>تسعى امرأة برج الميزان للمشاركة العملية والاجتماعية والفكرية مثلما تسعى للمشاركة العاطفية فهى الزوجة العاملة التى يمكنها أن تحل محل الزوج فى غيابه وتتصرف فى أمورها بحكمة ورزانة، ومتى قرت رايا لا يمنعها عن تنفيذ أية قوة فى الوجود مع تحملها وحدها جميع النتائج المتربة على ذلك.>بالرغم من أن امرأة برج العقرب تعترف بأنانيتها التى تجعلها تلوم غيراتك عليها وتبيح غيرتها عليك، إلا أنه لا مجال للحديث عن الاعتدال خاصة فى أمور الغيرة بالذات ولعل سبب ذلك هو حب التملك الذى يسيطر عليها.>امرأة برج القوس عليها أن تكون أكثر وضوحًا فى العلاقة مع الآخرين، لكى لا تترك أى مجال للشك واحتمالات التصادم، خاصة أنها تحب الاستقرار وتبذل قصارى جهدها لتصل العلاقة التى بدأتها إلى خواتيمها السعادة.>امرأة برج الجدى عليها أن تبتعد عن التورط فى قضايا شائكة والابتعاد عن المشاريع المشبوهة، كما ينبغى أن تحترس من المبالغة، قد تتسارع الخطى وتطالب الشريك اللحاق بها.>تنعم امرأة برج الدلو بيوم مناسب لاختبار اقتراحات جديدة، وهو ما يدعو للاحتفال ونشر الآراء وتقدّيم خيارات كثيرة لتعزّز ثقتها بالنفس، كما انه على وشك الحصول على مكاسب غير متوقعة فى العلاقة، وهذا ينعكس ارتياحًا عند الشريك ويزيده تعلقًا به.>تمتلئ امرأة برج الحمل بالحيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعًا استثنائية وتشعّ بشخصية مميّزة، وتبدو متزنة فى خياراتها.