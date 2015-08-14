بالفيديو - هدف منذ 7 أشهر + رباعية الأهلي = أنطوي يتصدر هدافي الكأس

يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ما حدث في لقاء الأهلي والجونة مهزلة لا يجب السكوت عليها.

وكان الجونة قد سقط أمام الأهلي بنتيجة 13-0 في دور الـ16 في كأس مصر وذلك بعدما قررت إدارة الفريق الساحلي إشراك لاعبين ناشئين بالإضافة للطفل زياد الصحيفي الذي يبلغ من العمر 14 عاما.

وقال منصور في تصريحات لـFilGoal.com يوم الخميس: "هذا استهزاء بالبطولة العريقة التي كان يسلم الملك فاروق كأسها بيده وتهتم رئاسة الجمهورية بإرسال مندوب لتسليم كأسها حتى الآن".

وطالب مرتضى اتحاد الكرة بثلاثة أمور أولها هو إلغاء نتيجة المباراة، بالإضافة إلى إيقاف حكم اللقاء والمراقب لأجل غير مسمى".

أما الطلب الأخير هو معاقبة نادي الجونة على هذا التصرف.