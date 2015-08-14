أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - هدف منذ 7 أشهر + رباعية الأهلي = أنطوي يتصدر هدافي الكأس

Google+ Print
بالفيديو - هدف منذ 7 أشهر + رباعية الأهلي = أنطوي يتصدر هدافي الكأس بالفيديو - هدف منذ 7 أشهر + رباعية الأهلي = أنطوي يتصدر هدافي الكأس

يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ما حدث في لقاء الأهلي والجونة مهزلة لا يجب السكوت عليها.

وكان الجونة قد سقط أمام الأهلي بنتيجة 13-0 في دور الـ16 في كأس وذلك بعدما قررت إدارة الفريق الساحلي إشراك لاعبين ناشئين بالإضافة للطفل زياد الصحيفي الذي يبلغ من العمر 14 عاما.

وقال منصور في تصريحات لـFilGoal.com يوم الخميس: "هذا استهزاء بالبطولة العريقة التي كان يسلم الملك فاروق كأسها بيده وتهتم رئاسة الجمهورية بإرسال مندوب لتسليم كأسها حتى الآن".

وطالب مرتضى اتحاد الكرة بثلاثة أمور أولها هو إلغاء نتيجة المباراة، بالإضافة إلى إيقاف حكم اللقاء والمراقب لأجل غير مسمى".

أما الطلب الأخير هو معاقبة نادي الجونة على هذا التصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري