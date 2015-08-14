مرتضى لـ في الجول - عن ' مهزلة ' الأهلي والجونة وتحديد 3 طلبات للجبلاية

في لافته غريبة وكوميدية شارك زياد أحمد الصحيفي نجل أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة أمام الأهلي ليصبح أصغر "طفل" في الملاعب المصرية بل والعالمية.

الأهلي يواجه الجونة في دور الـ16 من كأس مصر.

خماسية حمراء ضربت مرمى صغار الجونة عن طريق عبد الله السعيد ثنائية وجون أنطوي ثنائية وشمس الدين مدافع الجونة بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 38 شارك الطفل زياد مواليد 2001 في المباراة ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الكرة المصرية بل والعالمية أيضا.

وبمجرد نزول زياد نجل أحمد الصحيفي ذهب إلى لاعبي الأهلي ليلقي عليهم التحية قبل أن يتبادل معه حسام عاشور وجون أنطوي الحديث.

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