الرئيس التونسي يطالب بمنع الحجاب في المدارس

في خطاب القاه مساء اليوم الخميس 13 اوت 2015 بمناسبة عيد المراة ، طالب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي السلطات المعنية بتطبيق القانون و منع الحجاب في دور الاطفال و المدارس الابتدائية .

> عبر رئيس الجمهورية عن انشغاله من بعض المظاهر المتخلفة في معاملة البنت الصغيرة خاصة في دور الاطفال الخارجة على القانون ، و المتمردة على اساليب التربية العصرية كما وضعتها الدولة و مؤسساتها التربوية”

> و قال السبسي انه لم يعد مقبولا في مجتمع كان له السبق في تعليم البنت ان تحجب بنت الاربع سنوات او التي مازالت في المدرسة الابتدائية ، مؤكدا ان هذا الامر منافي لمجلة حقوق الطفل و لابسط قواعد التربية العصرية و على الدوائر المسؤولة مقاومته بتطبيق القانون.

> و من جهة اخرى طالب رئيس الجمهورية الحكومة ان نبادر بالعمل الفعلي و الفوري على تحقيق المساواة في الاجر بين الرجل و المراة في القطاعين الفلاحي و الصناعي .

> كما دعا الباجي قايد السبسي الى ضرورة تطوير مجلة الاحوال الشخصية و تنقيح بعض الاحكام كالمتعلقة بالولاية على الابناؤ القصر بغاية تحقيق المساواة الكاملة بين الابوين في ممارستهم على نحو يرفع عديد العراقيل كالحصول على الوثائق الرسمية لقائدة الطفل .

أرابسك تونس