أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرئيس التونسي يطالب بمنع الحجاب في المدارس

Google+ Print
الرئيس التونسي يطالب بمنع الحجاب في المدارس الرئيس التونسي يطالب بمنع الحجاب في المدارس

الباجي قائد السبسي – رئيس تونس

في خطاب القاه مساء اليوم الخميس 13 اوت 2015 بمناسبة عيد المراة ، طالب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي السلطات المعنية بتطبيق القانون و منع الحجاب في دور الاطفال و المدارس الابتدائية .
> عبر رئيس الجمهورية عن انشغاله من بعض المظاهر المتخلفة في معاملة البنت الصغيرة خاصة في دور الاطفال الخارجة على القانون ، و المتمردة على اساليب التربية العصرية كما وضعتها الدولة و مؤسساتها التربوية”
> و قال السبسي انه لم يعد مقبولا في مجتمع كان له السبق في تعليم البنت ان تحجب بنت الاربع سنوات او التي مازالت في المدرسة الابتدائية ، مؤكدا ان هذا الامر منافي لمجلة حقوق الطفل و لابسط قواعد التربية العصرية و على الدوائر المسؤولة مقاومته بتطبيق القانون.
> و من جهة اخرى طالب رئيس الجمهورية ان نبادر بالعمل الفعلي و الفوري على تحقيق المساواة في الاجر بين الرجل و المراة في القطاعين الفلاحي و الصناعي .
> كما دعا الباجي قايد السبسي الى ضرورة تطوير مجلة الاحوال الشخصية و تنقيح بعض الاحكام كالمتعلقة بالولاية على الابناؤ القصر بغاية تحقيق المساواة الكاملة بين الابوين في ممارستهم على نحو يرفع عديد العراقيل كالحصول على الوثائق الرسمية لقائدة الطفل .

 

أرابسك تونس 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟