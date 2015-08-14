مدير أمن الشرقية يحرر مذكرة صلح مع مفتش الداخلية المحتجز

وصل منذ قليل اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إلى مقر قسم أول الزقازيق، واجتمع بعدد من الأفراد المعترضين داخل القسم، وقاموا بمنع مفتش الداخلية من مغادرة مكتب نائب مأمور قسم أول، وذلك اعتراضًا على زيارته للقسم بعد وقفتهم أمس داخل ديوان المديرية للمطالبة بحافز قناة السويس. وفسر البعض من الأفراد زيارة مفتش الداخلية للقسم، بعد وقفتهم مباشرة بالمديرية أمس على أنه سوف يقوم بمجازاتهم، فحدثت بينهما مشادات كلامية ومنعوا خروجه من قسم أول الزقازيق، حتى وصل مدير أمن الشرقية، ومدير المباحث ومفتش الأمن العام واجتمعوا بالأفراد وعدوهم بعرض مطالبهم على وزير الداخلية. وتم عقد مذكرة صلح بين مفتش الداخلية والأفراد مقابل امتناع الأفراد عن تحرير محضر ضد مفتش الداخلية، يتهمونه فيه بالتعدى عليهم بالسب.