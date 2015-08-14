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تصاعد أزمة نقص الوقود بشمال سيناء

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تصاعد أزمة نقص الوقود بشمال سيناء تصاعد أزمة نقص الوقود بشمال سيناء

ازمة الوقود

واصلت أزمة نقص الوقود في محافظة شمال سيناء ولكن بشكل أكثر حدة عن ما سبق، إذ تشهد مدينة العريش أزمة بمحطات التزود بالوقود وخاصة مع توقف الإمدادات عن المدن الحدودية تمامًا مما زاد الأمر سوءًا، ليقف أصحاب السيارات على المحطات لتزويد سياراتهم بالوقود، في طوابير وصلت إلى نحو كيلو متر وفي النهاية لا يحصلون سوى على 20 لترًا فقط.
> حيث تشهد مدن ومراكز محافظة شمال سيناء أزمة نقص حادة في الوقود بكافة أنواعه وصلت لوضع أغلبية محطات الوقود لافتة “لا يوجد وقود” فوق ماكيناتها، وقد تفاقمت الأزمة بصورة كبيرة بسبب نقص الكمية، التي تصل للمحافظة بنسبة كبيرة لا تكفي احتياجات المستفيدين وتعرض مناطق لم تكن بها أزمة مثل بئر العبد، وهو ما يتسبب في شلل بعض الطرق الرئيسية نتيجة لتكدس السيارات في الشوارع.
> وتكدست طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مدينة العريش بشمال سيناء، وتقلصت فرص المواطنين في الحصول على نصيبهم من البنزين والسولار، وأكد سائقون إن الحصول على 20 لترًا من الوقود يتطلب الوقوف في طوابير طويلة لعدة ساعات، ما أثر على دخل السائقين، الذين طالبوا بضخ كميات إضافية لتخفيف الأزمة عن المواطنين.
> وطالب أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والنقل وأصحاب المشروعات، التي تعتمد على الوقود، الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم المحافظ بسرعة التدخل لحل الأزمة التي باتت تهدد الكثيرين.

احمد ابودراع : شمال سيناء

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