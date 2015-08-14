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مصطفى بكرى محذرًا الإخوان: "اللى هينزل يتظاهر بكرة هيدّعك"

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مصطفى بكرى محذرًا الإخوان: "اللى هينزل يتظاهر بكرة هيدّعك" مصطفى بكرى محذرًا الإخوان: "اللى هينزل يتظاهر بكرة هيدّعك"
حذر الإعلامى مصطفى بكرى كل من يريد النزول غدًا الجمعة لإحياء ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة قائلاً: "اللى هينزل بكرة هيدعك".

وأضاف بكرى عبر برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتقد أن الدولة المصرية ضعيفة، ولكن مؤسسات الدولة الآن قوية وتعى كل المؤامرات التى تحاك حولها حاليًا من الجماعات الإرهابية وغيرها، وتكشف عن كل الألاعيب التى تحدث حاليًا خلف الستار يوميًا.
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