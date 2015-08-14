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تسمم 56 عاملا فى أحد المصانع بأسيوط بسبب وجبة فاسدة

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تسمم 56 عاملا فى أحد المصانع بأسيوط بسبب وجبة فاسدة تسمم 56 عاملا فى أحد المصانع بأسيوط بسبب وجبة فاسدة
أصيب اليوم الخميس 56 عاملا بأحد المصانع بمركز أبو تيج بتسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة "عنب وجبنة "يشتبه فى كونها فاسدة بأبو تيج فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول 56 شخصا مصابا بقىء وإعياء وآلام بالبطن والأعراض تبين إصابتهم بتسمم غذائى وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وعمل غسيل معوى وأصبحت حالتهم مستقرة، وبالانتقال وبالفحص والمعاينة تبين أن الحالات المصابة جميعهم عمال بأحد المصانع الأهلية بمركز أبوتيج وبسؤالهم أقروا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "جبنة وعنب " يشتبه فى كونها فاسدة.
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