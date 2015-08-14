تفكيك قنبلة هيكلية على كوبرى الهويس بدمياط

قامت قوات الإطفاء وقسم المفرقعات بدمياط برئاسة العقيد معتز سلامة، من فحص بلاغ من أهالى منطقة الهويس بدمياط عن وجود عبوة قابلة للانفجار.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن هذا هو البلاغ الثانى اليوم الخميس الذى تتلقاه الأجهزة الأمنية بدمياط، حيث سبق التعامل مع بلاغ
وبفحص العبوة تبين أنها عبوة هيكلية وتحتوى على زجاجات ومجموعة اسلاك وتايمر ولا تحوي مواد قابلة للاشتعال.
يذكر أن هذا هو البلاغ الثانى اليوم الخميس الذى تتلقاه الأجهزة الأمنية بدمياط، حيث سبق التعامل مع بلاغ
>مماثل عن عبوة هيكلية أعلى الكوبرى العلوى بدمياط.