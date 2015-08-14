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تفكيك قنبلة هيكلية على كوبرى الهويس بدمياط

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تفكيك قنبلة هيكلية على كوبرى الهويس بدمياط تفكيك قنبلة هيكلية على كوبرى الهويس بدمياط
قامت قوات الإطفاء وقسم المفرقعات بدمياط برئاسة العقيد معتز سلامة، من فحص بلاغ من أهالى منطقة الهويس بدمياط عن وجود عبوة قابلة للانفجار.

وبفحص العبوة تبين أنها عبوة هيكلية وتحتوى على زجاجات ومجموعة اسلاك وتايمر ولا تحوي مواد قابلة للاشتعال.

يذكر أن هذا هو البلاغ الثانى اليوم الخميس الذى تتلقاه الأجهزة الأمنية بدمياط، حيث سبق التعامل مع بلاغ
>مماثل عن عبوة هيكلية أعلى الكوبرى العلوى بدمياط.

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