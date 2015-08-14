حصر أموال الإخوان: التقارير أثبتت انتماء ودعم صفوان ثابت للجماعة الإرهابية

قال المستشار الدكتور ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تعليقاً على التحفظ على أموال المهندس صفوان ثابت، إن اللجنة تقوم بتنفيذ حكم قضائى، واللجنة ليست إدارية ولكنها قضائية، وعندما تقوم بالتحفظ ترد إليها تقارير من مصادرها المختلفة ويتم فحصها والتأكد منها، ثم يتم رفعها إلى قاضى التحقيق، الذى أصدر قراره بالتحفظ على أموال صفوان ثابت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه ليس هناك إجراءات قضائية، واللجنة تنفذ حكم، مشيراً إلى أن اللجنة لا تتحفظ إلا على كل ما ينتمى ويدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

واستطرد :"التقارير أثبتت انتماء ودعم صفوان ثابت لجماعة الإخوان، واللجنة أخذت فترتها حتى تتأكد من المعلومات"، مؤكداً ان اللجنة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بشركة جهينة، ولم تقم بالتحفظ عليها.

وأوضح أنه خلال أسبوع تم التحفظ على 15 مستشفى بجميع أنحاء الجمهورية، و14 شركة صرافة بفروعها يصل عددهم إلى 66، واليوم تم التحفظ على صفوان ثابت.

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