نجيب ساويرس بعد هزيمة الأحمر للجونة 13/0: "الحمد لله إنى أهلاوى"

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس معلقا على هزيمة نادى الجونة من النادى الأهلى 13/0 "الحمد لله إنى أهلاوى"، وذلك خلال رده على تغريده لأحد متابعى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عندما قال له "الماتش النهاردة بين الأهلى والجونة هيتحط كأطرف ماتش فى تاريخ الكورة المصرية والعالمية".

وطالب مغرد آخر، رجل الأعمال بأن يخوض انتخابات نادى الجونة القادمة، وذلك من أجل رفع مستوى النادى، وهو ما رد عليه "ساويرس": "ده صداع مالوش آخر".



>