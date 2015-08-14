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حريق في بناية قيد الإنشاء بالشارقة ولا إصابات

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حريق في بناية قيد الإنشاء بالشارقة ولا إصابات حريق في بناية قيد الإنشاء بالشارقة ولا إصابات

نشب حريق ضخم في إحدى البنايات قيد الإنشاء في منطقة المجاز مقابل ميجامارت بالشارقة، دون أن تسجل أية إصابات.

وكانت غرفة العمليات المركزية في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة قد تلقت بلاغاً في نحو الساعة العاشرة مساء أمس بنشوب حريق في الأدوار العليا من بناية جديدة تحت الإنشاء، حيث هرعت إلى هناك فرق من الدفاع المدني من مراكز الميناء وسمنان والصجعة والإدارة العامة، بالإضافة إلى صهاريج مياه من بلدية مدينة الشارقة.

وقامت هذه الفرق بالتعامل مع النيران المشتعلة بكثافة، للمحاولة للسيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى المساكن المجاورة، حيث إن هذه المنطقة معروفة بالكثافة السكانية، كما انطلقت بعض الحمم المشتعلة وسقطت على الأرض دون حدوث أية إصابات.

وشاركت فرق من إدارة المرور والدوريات والأنجاد في عملية مكافحة النيران، حيث قامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مكان الحريق، لإتاحة الفرصة لمركبات الدفاع المدني وصهاريج المياه للدخول إلى منطقة الحريق بسهولة ويسر، كما قامت هذه الفرق بمنع دخول الأشخاص إلى منطقة الحريق حفاظاً على أرواحهم.

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