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خطة لصيانة ودعم 669 مدرسة «للتعليم المجتمعي» ببني سويف

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خطة لصيانة ودعم 669 مدرسة «للتعليم المجتمعي» ببني سويف خطة لصيانة ودعم 669 مدرسة «للتعليم المجتمعي» ببني سويف

اثناء الاجتماع

عقد نبوي محمد علي الدخني وكيل وزارة تعليم بني سويف، اجتماع مع راندة حلاوة مديرعام الادارة العامة للمشاركة الاجتماعية بالوزارة، ووائل عرفة مسؤل برنامج التعليم ببرنامج الغذاء العالمي، شمل الاجتماع وضع خطة لمتابعة وصيانة مدارس التعليم المجتمعي ببني سويف والتي يصل عددها الى 669 مدرسة، وكيفية تقديم الدعم المناسب لجذب اكبر عدد من الطلاب الى التعليم وعودتهم للمدرسة، وحضر اللقاء عزت بيومي وكيل المديرية، وسمية حامد مسؤل الجمعيات الاهلية بالمديرية والسيد عبد الرؤف مدير ادارة التعليم المجتمعي واشرف حمدي مسؤل المباني بالمديرية.

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