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ضبط تشكيل عصابى ينصب على المواطنين بحجة إخراج الجن بالغربية

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ضبط تشكيل عصابى ينصب على المواطنين بحجة إخراج الجن بالغربية ضبط تشكيل عصابى ينصب على المواطنين بحجة إخراج الجن بالغربية
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية القبض على تشكيل عصابى مكون من 7 متهمين منهم 4 سيدات و3عاطلين بعد أن اشتركوا فيما بينهم فى النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على علاجهم وإخراج الجن من أجسادهم ويقومون الاستيلاء على مشغولاتهم الذهبية بالمغافلة، وعثر بحوزتهم على 10 آلاف و320 جنيهًا وخاتم ذهب.

وكانت بلاغات قد تعددت أمام اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بتكرار النصب على المواطنين والاستيلاء على مشغولاتهم الذهبية، فقرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات تلك الوقائع وتحديد هوية المتهمين وضبطهم تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية قاده العميد بهاء البطراوي رئيس مباحث المديرية والمقدم سامي الرويني رئيس مباحث مركز طنطا وضباط وحدة مباحث مركز طنطا وإدارة البحث الجنانئ.

ووردت معلومات لفريق البحث بقيام كل من وردة ج ف 25 سنة ربة منزل، وعديلة م م 19سنة ربة منزل،وليلى أ م 25 سنة ربة منزل،حمدية.ج ف 20 سنة ربة منزل،و علاء أ ف ، و أشرف ا م 29 سنة عاطل، وحمادة ج ف 27 سنة عاطل وجميعهم مقيمين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج بالاشتراك فيما بينهم وتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بعد إيهامهم بالقدرة على علاجهم وإخراج الجن من أجسادهم و يقومون بالاستيلاء على مشغولاتهم الذهبية بالمغافلة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بقرية شوني مركز طنطا وبحوزتهم مبلغ 10 آلاف و320 جنيهًا و2 خاتم ذهب واعترف المتهمون بما أسفرت عنه التحريات وقيامهم بتسليم متحصلات السرقات للمتهم السابع لبيعها واعترف المتهمون بارتكاب 9 وقائع سرقات بعد مغافلة المجني عليهم وإيهامهم بقدرتهم على إخراج الجن من أجسادهم.

وتحرر المحضر 75 أحوال مركز طنطا وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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