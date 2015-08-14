مصرع طفل تحت عجلات جرار بقرية ميت نما القليوبية

لقى طفل 5 سنوات مصرعه تحت عجلات جرار كسح لمياه المجارى بقرية ميت نما التابعة لمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد حماد رئيس مباحث مركز قليوب بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل "عبده السيد" 7 سنوات، باللهو أمام منزله اصطدم به جرار زراعى (كسح) بدون لوحات معدنية، فلقى مصرعه فى الحال، وعلى إثر ذلك قام عدد من أسرة الطفل بقطع الطريق لعده دقائق احتجاجًا على تكرار قتل اطفال القرية تحت عجلات جرارات الكسح والتى تعمل دون أى رقابة أو أرقام وبقيادة صبية لا يحملون بطاقة ولا رخصة، فتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام لتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفل بمعرفة مفتش الصحة، وإعداد تقرير لسبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة جنح مركز قليوب لسنة 2015، وتم إخطار النيابة العامة التحقيقات.