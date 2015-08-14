روسيا تبحث مع ممثل الأمم المتحدة عقد مؤتمر جنيف - 3 حول سوريا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن ميخائل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى بحث مع رمزى عزالدين نائب المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا عقد مؤتمر جنيف-3 بشأن تسوية الأزمة السورية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه جاء فى بيان أصدرته الوزارة تعليقا على لقاء الجانبين اليوم الخميس أن محادثاتهما "تركزت على تحقيق مبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا حول تشكيل أربع مجموعات عمل خاصة بالتنسيق بين مواقف أطراف المعارضة السورية بشأن المسائل المتعلقة بضمان السلام المدنى فى سوريا، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة اتصال بمشاركة جهات إقليمية ودولية، وذلك بهدف عقد مؤتمر جنيف ثلاثة".

وحسب البيان، فإن بوجدانوف وعزالدين شددا أثناء اللقاء على "ضرورة تنشيط الجهود من أجل تحقيق التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة السورية وفق بيان جنيف المؤرخ بـ 30 يونيو عام 2012، وكذلك على ضرورة توحيد الجهود بهدف التصدى الفعال لتنامى الإرهاب الذى يشكل انتشاره خطرا أمام الدولة السورية وعلى الأمن فى المنطقة والعالم".

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