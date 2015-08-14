بغداد تستنكر تصريحات رئيس أركان أمريكا حول تقسيم العراق:"جهل بالواقع"

استنكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الأركان فى الجيش الأمريكى راى أوديرنو، واصفا إياها بـ "غير المسئولة" و "جهل بالواقع العراقي".

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المكتب قوله فى بيان له: "إنه يعرب عن استغرابه من التصريحات المنسوبة إلى رئيس هيئة الأركان فى الجيش الأمريكى الذى عد التقسيم هو الحل الوحيد للعراق".

واعتبر المكتب تصريح أوديرنو بأنه غير مسئول وتعبر عن جهل بالواقع العراقى ، لافتا إلى أن العراقيين يضحون من أجل تعزيز وحدة بلدهم والدفاع عنه وهم بصدد إجراء إصلاحات كبرى تعيد للعراق مجده وأصالته ويحقق الانتصار الساحق على "داعش" وأعوانها .

وكان الرئيس السابق لهيئة الأركان فى الجيش الأمريكي، راى أوديرنو ، أعلن خلال مؤتمر صحفى عقد أمس الأربعاء، فى وزارة الدفاع الأمريكية، أن "تقسيم العراق هو أمثل الحلول لأزمتها الحالية".

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