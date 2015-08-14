أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بغداد تستنكر تصريحات رئيس أركان أمريكا حول تقسيم العراق:"جهل بالواقع"

Google+ Print
بغداد تستنكر تصريحات رئيس أركان أمريكا حول تقسيم العراق:"جهل بالواقع" بغداد تستنكر تصريحات رئيس أركان أمريكا حول تقسيم العراق:"جهل بالواقع"
استنكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الأركان فى الجيش الأمريكى راى أوديرنو، واصفا إياها بـ "غير المسئولة" و "جهل بالواقع العراقي".

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المكتب قوله فى بيان له: "إنه يعرب عن استغرابه من التصريحات المنسوبة إلى رئيس هيئة الأركان فى الجيش الأمريكى الذى عد التقسيم هو الحل الوحيد للعراق".

واعتبر المكتب تصريح أوديرنو بأنه غير مسئول وتعبر عن جهل بالواقع العراقى ، لافتا إلى أن العراقيين يضحون من أجل تعزيز وحدة بلدهم والدفاع عنه وهم بصدد إجراء إصلاحات كبرى تعيد للعراق مجده وأصالته ويحقق الانتصار الساحق على "داعش" وأعوانها .

وكان الرئيس السابق لهيئة الأركان فى الجيش الأمريكي، راى أوديرنو ، أعلن خلال مؤتمر صحفى عقد أمس الأربعاء، فى وزارة الدفاع الأمريكية، أن "تقسيم العراق هو أمثل الحلول لأزمتها الحالية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365