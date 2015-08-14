أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على 13 مشتبها بهم فى شمال سيناء

Google+ Print
القبض على 13 مشتبها بهم فى شمال سيناء القبض على 13 مشتبها بهم فى شمال سيناء
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء اليوم أن مناطق شرق العريش ورفح والشيخ زويد تشهد حملات أمنية موسعة تم خلالها ضبط 13من المشتبه بهم، وتدمير بؤر إرهابية متعددة بتلك المناطق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء اليوم بلاغا من الأهالى بوجود جسم غريب داخل كيس أسود بسوق الخميس بمدينة بئر العبد، وتبين انه بلاغ سلبى .

من ناحيتها أغلقت قوات أمن شمال سيناء مساء اليوم مجددا مناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد وفرضت حظر التجوال الليلى بها، وقال أهالى إن القوات تطلق نيران تحذيرية بكثافة من كافة ارتكازاتها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365