القبض على 13 مشتبها بهم فى شمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء اليوم أن مناطق شرق العريش ورفح والشيخ زويد تشهد حملات أمنية موسعة تم خلالها ضبط 13من المشتبه بهم، وتدمير بؤر إرهابية متعددة بتلك المناطق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء اليوم بلاغا من الأهالى بوجود جسم غريب داخل كيس أسود بسوق الخميس بمدينة بئر العبد، وتبين انه بلاغ سلبى .

من ناحيتها أغلقت قوات أمن شمال سيناء مساء اليوم مجددا مناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد وفرضت حظر التجوال الليلى بها، وقال أهالى إن القوات تطلق نيران تحذيرية بكثافة من كافة ارتكازاتها .