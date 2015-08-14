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محافظ سوهاج: إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ4 مراكز

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محافظ سوهاج: إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ4 مراكز محافظ سوهاج: إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ4 مراكز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له اليوم الخميس، أن الوحدات المحلية لمراكز طما وساقلتة والمنشأة وجهينة قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

وتمت إزالة عدد 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ناحية مركز طما، وإزالة عدد 3 حالات ناحية مركز ساقلتة، وإزالة عدد 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز المنشاة، وإزالة عدد 8 حالات ناحية مركز جهينة.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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