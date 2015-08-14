حملة تفتيش من "الصحة" لمتابعة توفيق أوضاع مصانع الأغذية بالعاشر

شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان اليوم، حملة مفاجئة من مديرية الصحة والبيئة بمحافظة الشرقية وإدارة السلامة والصحة المهنية بالعاشر من رمضان.. لإعادة التفتيش على مصانع الأغذية التى أصدر الدكتور أيمن رضا، محافظ الشرقية، قرارات بالإغلاق الإدارى لها ومعرفة ما إن وفقت أوضاعها أم لا.

وبدأ خط سير الحملة بالتفتيش على شركة المصرية للألبان فيفا، وأبدت اللجنة تحفظها على عدم تجديد الترخيص الخاص بالشركة.

وأشادت اللجنة عقب تفقدها كافة أقسام الشركة الخاصة بالإنتاج التام والمخازن وثلاجات التخزين، وأن الشركة قامت بإصلاح الحفر الخاصة بالأرضيات وتوفيق كافة أوضاعها.

وانتقلت الحملة بعد ذلك إلى شركة حلال إيجيبت، والتى كان قرار الإغلاق لها نتيجة بعض المخالفات بوجود صدأ فى الاستندات وعدم النظافة وحفر الصرف داخل صالات الإنتاج، والتى حوت حشرات وصراصير، فوجدت اللجنة أن الشركة قامت بتوفيق أوضاعها بنسبة 70%، حيث قامت بدهان الاستندات وتحسن فى مستوى النظافة بصالات الإنتاج وإصلاح الأرضيات فيها بقيت أسقف صالات الإنتاج بها دهانات مقشرة.

ثم انتقلت اللجنة الى مصنع أمجاد للحوم ووجدت اللجنة أن الشركة تلافت كافة المخالفات.

وفى نهاية الحملة ذهبت اللجنة إلى مصنع "العدنان" للصناعة والتجارة، والتى فوجئت اللجنة بتدنى مستوى النظافة داخل الشركة وبقاء جميع المخالفات السابقة، وحررت اللجنة محضرًا بالواقعة، ومحضر انتقال ومعاينة على الطبيعة لرفعة إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة الشركات.