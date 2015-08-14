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أمن سوهاج يلقى القبض على شابين يروجان لأفكار تنظيم داعش

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أمن سوهاج يلقى القبض على شابين يروجان لأفكار تنظيم داعش أمن سوهاج يلقى القبض على شابين يروجان لأفكار تنظيم داعش
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على شابين يقيمان بدائرة قسم ثان سوهاج قبل الذكرى الثانية لفض إعتصام رابعة بتهمة إستخدامهما الفيس بوك فى الترويج لأفكار تنظيم داعش.

ترجع الواقعة عقب قيام مأمورية من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج وضباط إدارة البحث الجنائى وفرع الأمن الوطنى بسوهاج وبناء على أذن النيابة العامة بالعمل على ضبط القائمين على الصفحة التحريضية المسماه جبهة الضمير و الاخباريه و الذكري الثانية لفض رابعة حيث تم ضبط مصطفى خ ع ص 24 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم 16 شارع الجناين دائرة قسم ثان سوهاج وبحوزته روتر و محمد ح م ح 23 عاما طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومقيم بذات الناحية وبحوزته كيسة كمبيوتر فلاشه

وتبين قيام الأول بتوصيل وصلة غير شرعية من خط النت الخاص به إلى الثانى وقيام الأخير بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " خاصة بترويج أفكار تنظيم داعش تم تسليم المذكورين لإدارة الأمن الوطني بسوهاج تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانوية حيال المتهمين والمضبوطات.

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مصر 365