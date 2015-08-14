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موجز المحافظات.. ابن عاق يذبح والدته بالساطور فى الدقهلية

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موجز المحافظات.. ابن عاق يذبح والدته بالساطور فى الدقهلية موجز المحافظات.. ابن عاق يذبح والدته بالساطور فى الدقهلية
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها أنه أصيبت ربة منزل بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، بإصابات بالغة بعد أن قام نجلها بذبحها بالساطور.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من النقيب عبدالكريم عوض، مدير إدارة تأمين مستشفى طوارئ المنصورة، بوصول نزيهة مصطفى الضبابى، ربة منزل، 62 سنة مصابة بذبح فى الرقبة وكسر فى قاع الجمجمة وحالتها خطرة، وعلى الفور قام الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ بتحويلها إلى الجراحة لإجراء عدة عمليات.

وتمكنت مباحث بالقليوبية من ضبط "مواطن "يقوم بتجميع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي من حيوانات نافقة وفرمها وتعبئتها داخل أكياس بعد وضع " لون أحمر " عليها داخل مخزن وتوزيعها وبيعها على محلات "الكباب والكفتة" بمدينة قليوب.
>وقال الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، إن عدد حالات الوفاة بمحافظة المنيا بسبب موجة الحارة ارتفع إلى 20 حالة وفاة، و49 مصابين، وذلك منذ يوم 5 أغسطس حتى اليوم الخميس.
>وأكد الدكتور أحمد أنور وكيل الوزارة، أن مستشفى حميات أسيوط استقبلت 48 حالة مصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس بداية من أول أغسطس الجارى، معظمهم من كبار السن وتوفيت 3 حالات منهم أول أمس وارتفع العدد اليوم إلى 6 حالات، نتيجة إصابتهم بالإجهاد الحرارى الحاد.
>وقال الدكتور محمد المعتصم وكيل مستشفى الحميات بسوهاج، إن عدد الوفيات حتى الآن بسبب ضربات الشمس بالمحافظة، بلغ 6 حالات و15 مصابا، وهم يتلقون العلاج داخل المستشفى.
>وارتفعت حصيلة الوفيات نتيجة التعرض لضربات الشمس بمحافظة أسوان، إلى 3 حالات كلهن سيدات، فيما يتلقى 5 آخرين العلاج داخل مستشفى حميات أسوان، لمحاولة إسعافهم من ضربات الشمس.

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و إلى أهم الأخبار:

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- بالصور..ضبط عاطل يجمع لحوم حيوانات نافقة ويبيعها لمحلات كباب وكفتة بقليوب

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