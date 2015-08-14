بدء حفل قناة السويس وجامعة مصر بحضور وزير الشباب والرياضة بالإسماعيلية

بدأت فعاليات حفل افتتاح قناة السويس بفندق ميركيرورى على شاطئ قناة السويس والتى تنظمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية.

وكانت أولى فقرات الحفل للمايسترو سليم سحاب وفرقة كورال الأطفال تحيا مصر قدم الكورال خلالها عددًا من الأغانى الوطنية وشهد الحفل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويشارك فى الحفل الفنان هاني شاكر والفنان أحمد جمال والفنانة ياسمينا العلوانى ابنة الإسماعيلية وسوف يتم تكريم عدد ممن شاركوا فى حفر القناة من القوات المسلحة وهيئة قناة السويس.

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