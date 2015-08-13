«الصحفيين»: اللقاء مع رئيس الوزراء كان إيجابيا ومثمرا

قال خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين, “إن اللقاء الذي عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم مع النقيب يحيى قلاش ومجلس النقابة كان إيجابيا ومثمرا, وأنه وعد بدراسة جميع مطالب الصحفيين”.

وأوضح ميري – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن اللقاء تناول ملفات الأجور والمعاشات والعلاج ومبنى النقابة والحريات.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك التيسير على الصحفيين في ممارستهم لعملهم, والملف الخاص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد, والذي تعلنه النقابة رسميا يوم الأحد المقبل ليتم تسليمه إلى الحكومة لاقراره وليبدأ حوله حوار مجتمعي جاد.