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مجهولون يشعلون النيران بمبني الوحدة المحلية بالسعديين بالشرقية

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مجهولون يشعلون النيران بمبني الوحدة المحلية بالسعديين بالشرقية مجهولون يشعلون النيران بمبني الوحدة المحلية بالسعديين بالشرقية

13 أغسطس 2015 | 10:37 مساءً

أنقذت العناية الإلهية مبنى الوحدة المحلية لقرية السعدين لمركز منيا القمح بالشرقية، اليوم الخميس من تفجير مبنى الوحدة المكون من 3 طوابق، بعد أن قام مجهولون بإشعال النيران فى أسطوانتين غاز لتفجير الوحدة. تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد حاتم الهديبى مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من الأهالى بانبعاث أدخنة من مبنى الوحدة لقرية السعدين، وبالانتقال للمكان تبين قيام مجهولين بوضع أسطوانتين غاز كبريتين الحجم، داخل مبنى الوحدة المكون من 3 طوايق بسكب كمية من البنزين وإشعال بعض الأوراق لتفجير الأسطوانتين، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر باستثناء تهشم بعض نوافذ الوحدة.

 

2015-08-13

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