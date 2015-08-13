تحليل جديد يتنبأ باحتمالية الوفاة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات مادة كيماوية فى الدم تسمى بـ"التريبونين" قد تضع بعض مرضى القلب لخطر أكبر بكثير للوفاة. وجد العلماء أن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص يعانون من مرض السكرى والذبحة الصدرية المستقرة ارتفعت لديهم مستويات التروبونين فى دمائهم ماتوا من مشكلة لها صلة بالقلب فى غضون خمس سنوات.

وأوضح الباحثون أن التروبونين، وهو البروتين الموجود فى عضلة القلب الذى يخرج إلى مجرى الدم عندما يحدث تلف فى القلب.

>وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع مستوى التريبونين فى الدم يكون عادة فى المرضى المشتبه أن لديهم أزمة قلبية. وأضاف الباحثون أن هناك علاقة قوية بين ارتفاع التروبونين والموت فى المستقبل من النوبات القلبية وقصور القلب والسكتة الدماغية.

وقد نشرت هذه الدراسة فى عدد أغسطس فى نيو أنجلاند جورنال أوف ميديسين، كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.