لحواء.. خللى بالك لو اتعرضتى للإجهاض ممكن تواجهى مشاكل فى حملك القادم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج خطيرة، حيث أفادت أن النساء اللاتى يتعرضن للإجهاض لمرة واحدة أو أكثر، أكثر عرضة لمواجهة مشاكل أثناء الحمل فى المستقبل.

وأظهرت الدراسة أن المرأة التى تمر بعدة تجارب إجهاض أو دائمة الإجهاض أكثر من مرة واحدة تتعرض لمخاطر عالية خلال الحمل اللاحق. ومن بين المضاعفات التى تواجه هؤلاء النساء، النزيف المهبلى، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، ومضاعفات ومشاكل المشيمة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر صحيفة “The Daily Mail”، البريطانية، أن هؤلاء النساء اللاتى يعانين من الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، هن أكثر 30 فى المائة عرضة لمواجهة مشاكل الحمل فى المستقبل، من النساء اللواتى لم يشهدن خسارة الحمل.

وأضاف الباحثون أن النساء اللاتى يتعرضن إلى الإجهاض باستخدام الأدوية أو الجراحة ترتفع لديهن المزيد من المشاكل التى تحدث خلال الحمل المستقبلى.