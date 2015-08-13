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ممارسة الرياضة 20 دقيقة يوميًا يقلل فرص الإصابة بقصور القلب بنسبة 21%

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ممارسة الرياضة 20 دقيقة يوميًا يقلل فرص الإصابة بقصور القلب بنسبة 21% ممارسة الرياضة 20 دقيقة يوميًا يقلل فرص الإصابة بقصور القلب بنسبة 21%
كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال الذين يمارسون التمارين الرياضية المنتظمة المعتدلة مثل المشى أو ركوب الدراجات لمدة 20 دقيقة يوميًا، لديهم مستويات قليلة للتعرض لفشل القلب أكثر من الرجال الذين لا يمارسون الرياضة.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين مارسوا المشى أو ركوب الدراجات 20 دقيقة على الأقل يوميا انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بقصور فى القلب بنسبة 21%.

ووجدت الدراسة أيضًا أن ممارسة الرياضة لأكثر من ساعة أسبوعياً تخفض مخاطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 14 فى المئة، كما أظهرت أيضاً أن الأشخاص الأقل نشاطا لديهم فرصة أعلى من 69 فى المئة للإصابة بقصور القلب.

وقال أحد الباحثين فى معهد كارولينسكا فى ستوكهولم، السويد، إن هناك دراسات سابقة ربطت بين المستويات المنخفضة من النشاط البدنى مع زيادة خطر فشل أو قصور القلب.

ولكن، كانت المفاجأة فى هذه الدراسة أن المستويات العالية من النشاط البدنى تحمل المزيد من المخاطر للإصابة بقصور القلب، لافتين إلى أن هذا التمارين العنيفة أو القوية يؤدى إلى تشوهات فى وظيفة القلب.

ونشرت هذه الدراسة فى عدد أغسطس فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.
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مصر 365

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