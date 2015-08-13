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بالصور.. ضبط خلية إرهابية وكميات ذخيرة بالكويت

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بالصور.. ضبط خلية إرهابية وكميات ذخيرة بالكويت بالصور.. ضبط خلية إرهابية وكميات ذخيرة بالكويت

بعض الأسلحة التي ضبطت بحوزة الإرهابيين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة تم إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة.
> وقالت الداخلية، في بيان، إن الاجهزة الأمنية ضبطت 56 قذيفة (آر.بي.جي) وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي التي تعود ملكيتها لمتهم كويتي الجنسية هو صاحب المنزل المذكور.
> ووفق البيان، فقد عثر في منزل المتهم الثاني، الكويتي الجنسية أيضاً، على ثلاث قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية، في حين ضبط المتهم الثالث، وعثر في منزله على 3 حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المتهمين اعترفوا جميعاً بانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا إلى أماكن إخفائها. وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركائهم.

وأوضح البيان أن جميع المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار التي وجدت في مزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة هي كالآتي “19 ألف كيلو ذخيرة متنوعة و144 كيلو غرام متفجرات متنوعة من مادة TNT شديدة الانفجار ومادة PE4 ومواد أخرى شديده الانفجار و65 سلاحاً متنوعاً وثلاثة (آر بي جي) و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية”.

وذكر أنه تم تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص، لاستكمال التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، مشيراً إلى أن (الداخلية) سوف تنشر كامل المستجدات فور الانتهاء من تحقيقات الجهات المختصة.

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