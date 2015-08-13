إصابة 12 فى مشاجرة بسبب الخلاف على مسقى مائى بأخميم سوهاج

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بناحية عرب الأطاولة دائرة مركز شرطة أخميم بسبب الخلاف على مسقى مائى بعد تبادل الضرب باستخدام العصى والشوم.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وإلقاء القبض على المشاركين فيها ووضعهم تحت الحراسة أثناء تلقى العلاج بالمستشفى.

وبالانتقال تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والمقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع مشاجرة بين طرف أول سرى ه ع ع 47 عاما عامل و كمال س ه ع25 عاما عامل و محمود س ه ع 18 عاما عامل و عمر ه ع ع 29 عاما عامل و هدهد ع ع 69 عاما عامل مصابين " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " .

وبين طرف ثان محمد ح ع ح 53 عاما معاون نظافة و مرعى ع ح ع 28 عاما سائق وإيهاب ع ح ع 36 عاما أمين شرطة بقسم الكوثر راحة خدمة و عبد الرحيم ح ع 67 عاما بالمعاش و على ح ع 61 عاما عامل و يونس ع ح ع 29 عاما سائق و يحيى ع ح ع 29 عاما سائق مصابين " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " تم حجزهما بمستشفى سوهاج الجامعى الطرفان يقيمان بذات الناحية عدا الثالث من الطرف الثانى له محل إقامة آخر الدهار قسم ثان الغردقة البحر الأحمر.

سبب المشاجرة نزاع على مسقى مائى بسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها.