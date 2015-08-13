اتحاد الكرة يحدد مدة وموعد إيقاف أحمد الشيخ حال ثبوت توقيعه للزمالك

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شئون اللاعبين أن أحمد الشيخ الوافد الجديد على صفوف الأهلي سيتم إيقافه لأربعة أشهر حال ثبوت توقيعه للزمالك.

وكان الشيخ قد انضم للأهلي قادما من مصر المقاصة، ليقرر الزمالك شكوى اللاعب في اتحاد الكرة لإيقافه بداعي التوقيع لناديين في وقت واحد.

وأكد مرتضى منصور في تصريحاته يوم الخميس أن الشيخ أخطأ في حق الزمالك، وأنه سيسعى إلى إيقافه (طالع التفاصيل).

وفي الآن نفسه أرسل الأهلي قائمته للموسم الجديد والتي تضمنت اسم الشيخ، وقرر اتحاد الكرة رفض وقف القيد بمعنى أنه لا يحق له أن يشارك في أي مباراة لنهاية التحقيقات (طالع التفاصيل).

وتحدث الشامي لبرنامج "يا مساء الأنوار" يوم الخميس قائلا:"حال ثبوت توقيع الشيخ للزمالك سيتم إيقافه لأربعة أشهر".

وبسؤاله عن متى يبدأ موعد العقوبة حال صدورها، أجاب"لائحة الفيفا تؤكد أنه من المفترض أن تكون ذلك من بداية الموسم".

واستدرك"لكن لائحة اتحاد الكرة تنص على أن الإيقاف يبدأ من موعد صدور القرار وليس انتظار بداية الموسم مثل لوائح الفيفا".