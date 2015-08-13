اتحاد الكرة يقرر إقامة السوبر المصري في الإمارات.. ووزارة الرياضة تقبل بشرط

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسمه أن نجاح تجربة إقامة لقاء السوبر السعودي في العاصمة الإنجليزية لندن، دفع الجبلاية للموافقة على خوض السوبر المصري بالإمارات.

وكان السوبر السعودي قد أقيم يوم الأربعاء بين الهلال والنصر في ملعب لوفتس روود معقل كوينز بارك رينجرز في لندن.

وأضاف الشامي قائلا:"قرر اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير إقامة السوبر المصري في الإمارات، وكان هذا القرار بالإجماع، عدا عضو واحد فقط هو الذي عارض الفكرة".

وأوضح الشامي أن هذا القرار جاء كنوع من التسويق لكرة القدم المصرية وإبرازها كمنتح قابل للترويج عالميا.

وواصل"إقامة السوبر في دولة أخرى جاء أيضا لمواكبة التطور حيث أصبح هذا الأمر بمثابة أداة تسويقية أساسية لعدد من الاتحادات العالمية، فالسوبر الإيطالي أقيم في الصين والفرنسي في كندا".

في نفس السياق أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أنه لم يتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة تفيد بإقامة السوبر المصري في الإمارات.

وأكد عبد العزيز أن الوزارة سوف تنظر في الأمر حينما يصلها طلبا رسميا من اتحاد الكرة، موضحا أن الشرط الوحيد للموافقة هو معرفة الدولية التي سوف تستضيف المباراة إضافة إلى موعد إقامتها.