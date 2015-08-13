أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - زياد .. الجونة يشرك ' طفلا ' أمام الأهلي

Google+ Print
بالفيديو - زياد .. الجونة يشرك ' طفلا ' أمام الأهلي بالفيديو - زياد .. الجونة يشرك ' طفلا ' أمام الأهلي

في لافته غريبة وكوميدية شارك زياد أحمد الصحيفي نجل أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة أمام الأهلي ليصبح أصغر "طفل" في الملاعب المصرية بل والعالمية.

الأهلي يواجه الجونة في دور الـ16 من كأس .

خماسية حمراء ضربت مرمى صغار الجونة عن طريق عبد الله السعيد ثنائية وجون أنطوي ثنائية وشمس الدين مدافع الجونة بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 38 شارك الطفل زياد مواليد 2001 في المباراة ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الكرة المصرية بل والعالمية أيضا.

وبمجرد نزول زياد نجل أحمد الصحيفي ذهب إلى لاعبي الأهلي ليلقي عليهم التحية قبل أن يتبادل معه حسام عاشور وجون أنطوي الحديث.

شاهد - زياد أصغر لاعب في التاريخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري