بالفيديو - ' طفل ' الجونة كاد أن يسجل في الأهلي

ضرب الأهلي مرمى الجونة ثلاث مرات في 8 دقائق فقط خلال مباراة الفريق في كأس مصر عن طريق ثنائية عبد الله السعيد وهدف بالخطأ من مدافع الجونة.

الأهلي يواجه الجونة في دور الـ16 من كأس مصر.

ولم يعطي الأهلي أي فرصة للجونة وخصوصا أن الأخير يلعب بفريق مكون من لاعبين تحت السن بعد أزمة مع اتحاد الكرة.

أولى فرص المباراة جاءت عن طريق أحمد سمير لاعب الجونة إلا أن عارضة أحمد عادل حمت مرمى الأهلي.

وتلاها مباشرة 3 أهداف للأهلي جميعهم بسبب عبد الله السعيد فتسبب في الأول وسجل ثنائية متتالية.

ليمهد عبور الأهلي إلى الدور المقبل.

شاهد - 3 أهداف في 7 دقائق للأهلي.