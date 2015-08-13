للمرة الرابعة…«عبدالرحيم على» يحاكم بتهمة سب «ساويرس» 17 أكتوبر

حددت محكمة جنح الدقي، جلسة 17 أكتوبر المقبل؛ لنظر الدعوى الرابعة المقامة من رجل الأعمال، نجيب ساويرس، ضد رئيس تحرير موقع وصحيفة «البوابة» الإعلامي عبدالرحيم علي، ، بتهمة السب والقذف بالنشر، والمطالبة بـتغريمية مبلغ 40 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تعود تفاصيل الدعوى، الي قيام المدعى عليه بنشر مقال عبر موقع «البوابة نيوز» بتاريخ 20 يونيو الماضي، بعنوان “عبدالرحيم على يكتب: ساويرس الرجل الذي فقد عقله”، وتضمن المقال عبارات تفيد السب والقذف بحق «ساويرس»عندما قال نصا : “كانت مفاجأة لي أن يتحدث رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس الذي يحرص أن يُقدم نفسه بمظهر الشجاع الذي لا يأبه بشيء من أجل الوطن، كفأر مذعور، يستأذن أجهزة الأمن قبل أن يُقدم على أي شيء”، بجانب عبارات اخرى.

وجاء بصحيفة الدعوى أن،” المدعى عليه اختلق وقائع يبين جليًا منها أنه شخص يبحث عن دور بطولة في مسلسل في خياله على كتف المُدعي وعن طريق طرح اسمه في جملة مفيدة في أحداث وصراعات هامة وخطيرة في تاريخ مصر، مقرنًا اسمه باسم هامات كبري في عالم الحُكم والسياسة والصحافة، في الحُكومات المُتعاقبة في مصر، مصورًا نفسه شخصية محورية مؤثرة فاعلة معارضة مناضلة في الحُكومات المُتعاقبة، ومعارضًا شجاعًا لأحمد عز ونظام مُبارك في عز قوته وجبروته، وتخشاه ومجموعته الداخلية الفاسدة بقيادة حبيب العادلي”.