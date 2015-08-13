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«مساعدة الشباب» تطلق مبادرة «أشتغل و أتجوز بأقل التكلفة »

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«مساعدة الشباب» تطلق مبادرة «أشتغل و أتجوز بأقل التكلفة » «مساعدة الشباب» تطلق مبادرة «أشتغل و أتجوز بأقل التكلفة »

– مؤسس مبادرة مساعدة الشباب أشرف شندي

أكد مؤسس مبادرة مساعدة الشباب أشرف شندي، أن المبادرة تستأنف نشاطها بدءًا من غدًا الجمعة، وذلك لإحياء اليوم العالمي لشباب داخل ، عن طريق دعمهم بشكل كامل وتنمية مهاراتهم للمشاركة في عملية البناء وخلق مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن.

وأكد “شندي ” إن مبادرة الشباب تعمل في قطاعات حيوية وهي الصناعة والتجارة والسياحة، لذا تطرح المبادرة إحتفالًا باليوم العالمي لشباب مبادرة جديدة تحت عنوان ” أشتغل و أتجوز بأقل التكلفة ” التي تهدف إلى توفير العديد من فرص العمل، التي تبلغ نحو ألفي فرصة عمل على مستوى الصناعة والعمالة الفنية، وشراء كل ما يحتاجة الشاب في الزواج بسعر التكلفة من المصانع أو حتى المساهمة في صناعته.

وتابع ” أن المبادرة تتضمن إقامة ملتقى  للبيع بسعر التكلفة في كافة المصانع والمعارض والمحلات التي تبيع منتجات الشباب، على أن يكون غدًا الجمعة ويستمر حتي 16 أغسطس الجاري “، مشيرًا إن ذلك الملتقى يهدف إلى تجميع كل أصحاب المصلحة الحقيقين من جهات حكومية وأصحاب مصانع ورجال أعمال وشركات مختلفة النشاطات لتحقيق التواصل الفعلي مع الشباب، التي من شأنها تقديم المساعدة ودعم مستقبلة.

وأوضح، أن الملتقى سيساهم في إتاحة نحو 8 ألف فرصة تدريب، بالإضافة إلى عرض الكثير من المنتجات بسعر التكلفة وربما أقل، ونظرًا لتزايد الإقبال فهناك إيميل مخصص لتلقي كافة الطلبات.

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