مكتبة الإسكندرية تهدي مطبوعاتها لجامعة ديالي العراقية

تسلم الأستاذ بجامعة ديالي العراقية الدكتور قحطان احمد المشهداني، مطبوعات مكتبة الإسكندرية من رئيس قطاع الخدمات والمشروعات المركزية بالمكتبة الدكتور خالد عزب.

يأتي هذا في إطار توطيد العلاقات الثقافية والعلمية بين مكتبة الاسكندرية وجامعة ديالي، التي شارك فيها عدٌد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في العديد من أنشطة مكتبة الإسكندرية البحثية والعلمية. ومن المنتظر أن يزور مكتبة الإسكندرية الدكتور عباس فاضل جواد الدليمي رئيس جامعة ديالي وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في الفترة المقبلة؛ للمشاركة في العديد من الاحداث الثقافية والعلمية بالمكتبة.

وكذلك لبحث التعاون المشترك بين الجامعة والمكتبة. هذا وقد استضافت جامعة ديالي عدد من الخبراء من مكتبة الإسكندرية كمستشارين علميين في العديد من أنشطة الجامعة العلمية في الفترة الماضية.

على جانب أخر قامت مكتبة الإسكندرية، بتفعيل العلاقات الثقافية والعلمية مع عدد من المؤسسات الثقافية العراقية على رأسها المجمع العلمي العراقي وغيره من المؤسسات.