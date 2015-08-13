أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محافظ البنك المركزى اليمنى يصل إلى محافظة عدن

Google+ Print
محافظ البنك المركزى اليمنى يصل إلى محافظة عدن محافظ البنك المركزى اليمنى يصل إلى محافظة عدن
أكد مصدر موثوق فى محافظة عدن، أن محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزى اليمنى وصل مساء اليوم الخميس إلى عدن.

وقال المصدر، فى تصريح لموقع "هنا عدن" الإخبارى اليمنى - إن وصول ابن همام يأتى فى إطار خطة الشرعية اليمنية لتحويل مؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية إلى عدن ضمن ترتيبات لتحويل عدن إلى عاصمة سياسية مؤقتة وفيها البنك المركزى بدعم واشراف وتنسيق سعودى إماراتى خليجي.

وكان محافظ البنك المركزى اليمنى قد وصل يوم الأحد الماضى إلى مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت بصورة مفاجئة بعد الأنباء التى ترددت عن قيام جماعة أنصار الله الحوثيين بوضعه تحت الإقامة الجبرية لرفضه محاولاتهم فرض سياسات مالية ونقدية على البنك لأنها ستتسبب فى انهيار سعر العملة اليمنية.

وفور وصول المحافظ إلى حضرموت ترددت أنباء عن أنه سيتولى منصب محافظ البنك المركزى بعد نقل الحكومة الشرعية مقر البنك الى عدن ولكن وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون نفت صحة هذا الكلام ونقلت عن مصدر مسئول فى البنك أن ابن همام سيحضر فى حضرموت حفل زفاف ابنه وسيعود الى صنعاء بعد الحفل.

وقد أكدت مصادر مصرفية أن المسئولين الذين عينهم الحوثيون فى البنك المركزى مارسوا ضغوطا على المحافظ تتعلق بالسياسة المالية للبنك وأسعار العملات رفضه ولكنهم أصروا عليها مما أدى الى ارتفاع العملات الأجنبية أمام الريال لأكثر من 10% ووقف البنوك ومحال الصرافة بيعها.

وكان الريال اليمنى قد حافظ على سعر صرفه أمام العملات الأجنبية منذ أكثر من 5 سنوات على الرغم من الاضطرابات التى شهدته اليمن منذ عام 2011، وعلى الاخص العام الحالى بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ويرجع الفضل فى هذا الى محمد بن همام الا أن تدخلات الحوثيين فى عمله جعلته يهدد أكثر من مرة بترك منصبه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار

مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك "

مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك "

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت