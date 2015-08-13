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طائرات التحالف الدولى تشن 24 غارة على داعش فى سوريا والعراق

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طائرات التحالف الدولى تشن 24 غارة على داعش فى سوريا والعراق طائرات التحالف الدولى تشن 24 غارة على داعش فى سوريا والعراق
قال الجيش الأمريكى اليوم الخميس، إن القوات التى تقودها الولايات المتحدة نفذت 12 غارة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش، فى سوريا يوم الأربعاء و12 غارة ضد التنظيم فى العراق.

وأضاف الجيش فى بيان، إن الغارات التى جرت فى سوريا تركزت قرب الحسكة حيث أصابت خمس منها وحدات تكتيكية ودمرت مواقع قتالية وعربة.

وطبقا للبيان الذى نشرته قوة المهام المشتركة للتحالف، نفذت الطائرات ضربتين قرب مدينة البوكمال وثلاث ضربات قرب حلب واثنتين قرب عين العرب (كوباني).

وذكر البيان، إن القوات التى تقودها الولايات المتحدة قصفت أيضا أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق.

وأشار إلى أن ضربتين وقعتا قرب الرمادى وقصفتا وحدة تكتيكية ودمرت مبان وعربات بينما دمرت اثنتان قرب حديثة أنظمة لقذائف المورتر ومبنى وسيارة.

وأوضح البيان، أن الطائرات قصفت أيضا أهدافا قرب البغدادى وبيجى وكركوك ومخمور والموصل وسنجار وتلعفر.
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