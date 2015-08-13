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انتحار فتاة عقب تناولها مادة سامة حزنًا على تأخر حالة والدها الصحية بسوهاج

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انتحار فتاة عقب تناولها مادة سامة حزنًا على تأخر حالة والدها الصحية بسوهاج انتحار فتاة عقب تناولها مادة سامة حزنًا على تأخر حالة والدها الصحية بسوهاج
أقدمت شابة على الانتحار بتناول مادة سامة، داخل منزلها، حزنا على تأخر حالة والدها الصحية داخل مستشفى الهلال، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بوصول شابة إلى المستشفى العام جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم بوصول سارة ا ا 18 سنة، حاصلة على دبلوم وتقيم شارع الملك فيصل بحي المخبز الآلي، دائرة القسم، "جثة هامدة" ادعاء تناول مادة سامة وبسؤال شقيق المتوفاة 21 سائق ويقيم بذات الناحية، قرر تناول المذكورة مادة سامة مما نتج عنه وفاتها بسبب تدهور حالة والدهما الصحية، والمحجوز بمستشفى الهلال، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2932 إدارى القسم لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفاة، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفـاة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة بإعــادة العــرض علــى النيابــة العامـــة قـــررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365