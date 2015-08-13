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إصابة تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

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إصابة تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج إصابة تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما من إلقاء القبض على تاجر مواد مخدرة عقب تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات أثناء عملية إلقاء القبض عليه بمحل إقامته.

كان اللواء أحمد أبوالفنوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب مدير أمن سوهاج للشمال يفيد بإصابة تاجر مواد مخدرة أثناء محاولة القبض عليه.

وبالإنتقال الفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير مباحث المديرية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما أكدتها التحريات السرية مفادها قيام تمام ع إ30 عاما عامل ويقيم بناحية تل الزوكـي دائرة المركز بالإتجار فـي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت المذكور وحال سير القوات وردت معلومات مفادها تواجد المتحري عنه المذكور بمدخل القرية ويقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي وفور وصول القوات بادرهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابته " بطلق ناري أسفل الظهر من الجهة اليسري "وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وضبط وبحوزته "8" قطع من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالـي 300 جرام وفرد روسي صناعة محلية وهاتف محمول تــــم التحفــــظ علــــي المضبوطــــــات كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365